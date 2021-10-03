Şanlıurfa'da boyadığı evde elektrik akımına kapılan işçi öldü
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da boyadığı evde elektrik akımına kapılan boyacı yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da boyadığı evde elektrik akımına kapılan boyacı yaşamını yitirdi.
Viranşehir ilçesine bağlı Malta Mahallesi'nde bir evi boyayan Orhan Hançer (32), elektrik akımına kapıldı.
Hançer, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede kurtarılamayan Hançer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.
AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri