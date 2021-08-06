Şanlıurfa'da boş çadır kentte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Şanlıurfa'da boş çadır kentte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Şanlıurfa'da boş çadır kentte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde boş haldeki çadır kentte çıkan yangında çok sayıda çadır yandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde boş haldeki çadır kentte çıkan yangında çok sayıda çadır yandı.

Alınan bilgiye göre, Suriyelilerin barınması için kurulan ve 2 yıl önce kapatılan Telhamut Çadır Kenti'nde çevredeki otların tutuşmasıyla yangın çıktı.

Geniş bir alana yayılan alevler kısa sürede çadırlara sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çok sayıda çadır zarar gördü.

Şanlıurfa'da boş çadır kentte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Şanlıurfa'da boş çadır kentte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Şanlıurfa'da boş çadır kentte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Şanlıurfa'da boş çadır kentte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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