ŞANLIURFA - Boş bir evde bebek cesedi bulundu
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ŞANLIURFA - Boş bir evde bebek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde poşet içerisinde bebek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde poşet içerisinde bebek cesedi bulundu.

Osmanlı Mahallesi'nde boş olan ve kimsenin oturmadığı bir evde kötü kokuların gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evde yaptığı aramada poşet içerisinde daha önce hayatını kaybettiği anlaşılan bebek cesedi buldu.

Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

ŞANLIURFA - Boş bir evde bebek cesedi bulundu
ŞANLIURFA - Boş bir evde bebek cesedi bulundu
ŞANLIURFA - Boş bir evde bebek cesedi bulundu
ŞANLIURFA - Boş bir evde bebek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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