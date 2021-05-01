ŞANLIURFA - Boş bir evde bebek cesedi bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde poşet içerisinde bebek cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde poşet içerisinde bebek cesedi bulundu.

Osmanlı Mahallesi'nde boş olan ve kimsenin oturmadığı bir evde kötü kokuların gelmesi üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evde yaptığı aramada poşet içerisinde daha önce hayatını kaybettiği anlaşılan bebek cesedi buldu.

Ceset, ekiplerin incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme