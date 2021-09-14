ŞANLIURFA'DA BORU PATLADI, SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI - Haberler
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ŞANLIURFA'DA BORU PATLADI, SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı.

ŞANLIURFA'da çalışma yapıldığı sırada su borusu patladı. Patlayan borudan metrelerce yükseğe fışkıran su çevreye yayıldı.

Refahiye Mahallesinde Şanlıurfa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) görevlilerince yol altında bulunan su hattında çalışma yapıldığı sırada boru patladı. Patlayan borudan metrelerce havaya fışkıran su çevreye yayıldı. Tazyikli su uzun süre çevredeki yola aktı. Bazı sürücüler fışkıran suyun altına araçlarını getirerek yıkanmasın sağladı. ŞUSKİ ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından patlayan su borusu onarılarak yol trafiğe açıldı.

ŞANLIURFA'DA BORU PATLADI, SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

ŞANLIURFA'DA BORU PATLADI, SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

ŞANLIURFA'DA BORU PATLADI, SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

ŞANLIURFA'DA BORU PATLADI, SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

ŞANLIURFA'DA BORU PATLADI, SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

ŞANLIURFA'DA BORU PATLADI, SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI

ŞANLIURFA'DA BORU PATLADI, SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: ŞANLIURFA'DA BORU PATLADI, SU METRELERCE YÜKSEĞE FIŞKIRDI - Haberler
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