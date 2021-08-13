Şanlıurfa'da boru hattı delindi; ham petrol metrelerce fışkırdı (2)

90 DÖNÜM MISIR TARLASI ZARAR GÖRDÜŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol, vanaların kapatılması ile durduruldu.

90 DÖNÜM MISIR TARLASI ZARAR GÖRDÜ

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde patlayan petrol boru hattından metrelerce yükseğe fışkıran ham petrol, vanaların kapatılması ile durduruldu. Tonlarca ham petrolün aktığı 90 dönümlük mısır tarlası ise zarar gördü. Akan ham petrolün, diğer arazilere de zarar vermemesi için iş makineleri ile topraktan oluşturulan havuzlara akması sağlandı.

Patlayan boru hattından akan ham petrolün zarar verdiği mısır tarlasının sahibi Adnan Gülbeden, mısırların zarar gördüğünü belirterek, "Patlayan boru hattından fışkıran ham petrol 90 dönümlük mısır ekili arazime aktı. Tüm tarlam, ham petrolle doldu. Şu anda zararım yaklaşık 300 bin lira civarında. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.2 KİŞİ GÖZALTINDA Boru hattının geçtiği noktada taşları temizleten, ismi öğrenilemeyen tarla sahibi ve iş makinesi operatörü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan patlayan boru hattında onarım çalışmalarına başlandı. Ekiplerin ayrıca arazide temizleme yapacağı ardından hasar tespit çalışmasına başlanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin