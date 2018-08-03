Şanlıurfa'da Borcunu Ödemeyen Çiftçilerin Elektriği Kesilecek

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Şanlıurfa'da uzun süredir birikmiş borçlarını ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriğinin kesileceğini bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, özellikle tarımsal sulama aboneliklerinde uzun zamandır ödenmeyen elektrik borçlarının yüz milyonlarca lirayı bulduğu ifade edildi.

Elektrik borcunu ödemeyen Şanlıurfalı çiftçilerin defalarca uyarıldığının aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mardin'de uyarılarımıza rağmen borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriklerini kesme işlemi abone bazlı olarak devam ediyor. Uygulama 6 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Şanlıurfa'da da başlatılacak. Dicle Elektrik olarak abonelerimizin kullanımına sunduğumuz elektrik enerjisini, bedelini peşin ödeyerek alıyoruz. Bu hizmetin sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi ve sürdürülebilir olması için tüketicilerin kullandığı enerjinin bedelini düzenli ve zamanında ödemesi gerekir. Ancak çoğunluğu tarımsal sulama abonesi olan bir kesim, uzun süredir biriken elektrik borçlarını ödemeye yanaşmamaktadır. Yaptığımız tüm uyarılara rağmen ödeme yapmayanların elektriği her elektrik abonesinde nasıl kesiliyorsa Şanlıurfa'da da kanuni olarak kesilecektir. Kesme işlemi abone bazlı gerçekleştirilecek ve diğer abonelerimiz bu durumdan etkilenmeyecektir. Bu konuda şirketimiz son derece kararlıdır. Borcunu ödemeyerek, düzenli ödeme yapan ve kesintisiz enerji almaya hakkı olan abonelerimizin bundan olumsuz yönde etkilenmesine asla izin verilmeyecektir."