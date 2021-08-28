Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
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Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulmak üzere olan genç, itfaiye ekiplerince can simidi yardımıyla kurtarıldı.

Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalında boğulmak üzere olan genç, itfaiye ekiplerince can simidi yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesinden geçen Devlet Su İşlerine ait Şanıurfa -Mardin tarımsal sulama kanalında yaşandı. Suda elbiseleri ile birlikte akıntıya kapılarak sürüklenen bir şahsı görenler, durumu güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, boğulmak üzere olan gence, can simidi atarak tutunmasını sağladı. Sulama kanalından çıkarılan genç, sağlık ekiplerine teslim edilerek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi Abdulkadir B. olduğu öğrenilen 26 yaşındaki gencin, intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı
Boğulmak üzere olan genci itfaiye ekipleri böyle kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

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