Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait 65 tarihi eser ele geçirildi
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Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait 65 tarihi eser ele geçirildi

25.02.2021 09:55 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:58
Şanlıurfa'da Bizans dönemine ait 65 tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 65 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 65 tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Hilvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttükleri çalışmalarda bir zanlının tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Şüphelinin adreslerine düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait 51 sikke, 6 ok ucu ve 7 obje ile yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda hayvan figürlü heykel ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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