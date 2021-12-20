ŞANLIURFA'DA, BİZANS DÖNEMİ DİNİ KİTAP ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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ŞANLIURFA'DA, BİZANS DÖNEMİ DİNİ KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SURİYE'den yasa dışı olarak Türkiye'ye getirilen Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

SURİYE'den yasa dışı olarak Türkiye'ye getirilen Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Suriye'den getirilen tarihi eserlerin satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Alıcı gibi, satışın yapıldığı adrese giden ekipler, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 41 sayfalık dini yazılar ve semboller bulunan kitap ile deri üzerine işlemeli dini yazılar ve insan figürü bulunan eser ele geçirildi. Piyasa değerinin 2 milyon dolar olduğu değerlendirilen tarihi eserlere el koyan jandarma, Suriye uyruklu T.E.H.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'DA, BİZANS DÖNEMİ DİNİ KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA, BİZANS DÖNEMİ DİNİ KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA, BİZANS DÖNEMİ DİNİ KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA, BİZANS DÖNEMİ DİNİ KİTAP ELE GEÇİRİLDİ

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