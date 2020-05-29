Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan sincap tedavi altına alındı Şanlıurfa'da oduncu esnafı tarafından bitkin halde bulunan sincap tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da oduncu esnafı tarafından bitkin halde bulunan sincap tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktar Mahallesi'ndeki oduncu pazarı esnafı, kamyon kasasındaki kütükleri boşalttığı sırada bir sincap fark etti.

Açlıktan bitkin düştüğü belirlenen sincap, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine ulaştırıldı.

Şırınga yardımıyla beslenen Sincabın tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Kaynak: AA