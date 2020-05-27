Şanlıurfa'da bitkin halde bulunan gökdoğan kuşu tedavi altına alındı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bitkin halde bulunan gökdoğan kuşu, tedavi altına alındı.
27.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:14
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bitkin halde bulunan gökdoğan kuşu, tedavi altına alındı.
Vatandaşlar, ilçenin kırsal bölgesinde bitkin halde bir gökdoğan kuşu buldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Birecik Şefliği Kelaynak Üretme İstasyonuna teslim edilen kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Kaynak: AA