Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
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Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı

ŞANLIURFA'da, dar gelirli ve Suriyelilerin sıklıkla uğradığı, haftada 3 gün kurulan bit pazarında yaşanan hareketlilik, buradaki satıcıların yüzünü güldürüyor.

ŞANLIURFA'da, dar gelirli ve Suriyelilerin sıklıkla uğradığı, haftada 3 gün kurulan bit pazarında yaşanan hareketlilik, buradaki satıcıların yüzünü güldürüyor. Pazardan alışveriş yapanlar ise, ürünleri piyasadaki fiyatından daha ucuza aldıkları için memnun olduklarını söyledi.

Yenice Mahallesi'nde boş arazide kurulan bit pazarı, alışverişe çıkan vatandaşlarla doluyor. Suriyeli ve dar gelirli vatandaşların uğrak yeri olan pazarda, giysiden elektronik eşyaya kadar her şey, piyasa fiyatından daha ucuza satılıyor. Pazarda kurulan tezgahlarda; canlı tavuk, araba krikosu, kayak malzemeleri, pantolon, ayakkabı gibi istenen her şey 5 ile 20 lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor. Pazardaki yoğunluktan memnun olduklarını söyleyen satıcılar, yapılan alışverişin hem kendilerinin hem de alıcıların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Pazarda tezgah kurup satış yapan Umut Akıllı, "Haftanın 3 günü burada satış yapıyoruz. Piyasada bulunmayan malları burada rahatlıkla yarı fiyatına vatandaşlar satın alabiliyor. Yine bölgede çok çocuklu aileler buranın ekonomik olması nedeniyle ihtiyaçlarını buradan karşılıyor" şeklinde konuştu.

Pazarda alışveriş yapan Mahsun Gülan ise, "Burada her keseye uygun malzeme var. Benim 4 çocuğum var, mağazada satılan bir kazak fiyatına ben bütün çocuklarıma elbise aldım. Bazı elbiseler hiç kullanılmamış bazıları ise ikinci el olarak aldım" diye konuştu.


Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı
Şanlıurfa'da, bit pazarında alışveriş telaşı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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