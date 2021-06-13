ŞANLIURFA'DA BİSKÜVİ KUTULARI ARASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA'DA BİSKÜVİ KUTULARI ARASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda, bisküvi kutularının arasına gizlenmiş 16 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği operasyonda, bisküvi kutularının arasına gizlenmiş 16 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi; 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Çalışmaların ardından sigaraların Organize Sanayi Bölgesindeki bir depoda olduğunu belirleyen ekipler, depoya baskın yaptı. Eğitimli narkotik köpeğiyle gerçekleşen baskında bisküvi kolilerinin ortasına gizlenmiş 16 bin 500 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Bandrolsüz sigaralara el koyan ekipler, depo sahibi olduğu belirtilen 1 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

ŞANLIURFA'DA BİSKÜVİ KUTULARI ARASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ
ŞANLIURFA'DA BİSKÜVİ KUTULARI ARASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ
ŞANLIURFA'DA BİSKÜVİ KUTULARI ARASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ
ŞANLIURFA'DA BİSKÜVİ KUTULARI ARASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mahalle pompalı seslerine ayaklandı! Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurup, kendisini eve kilitledi
Mahalle pompalı seslerine ayaklandı! Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurup, kendisini eve kilitledi
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
Sancaktepe'de Ukraynalı modelin balkondan düşerek ölümüne ilişkin bir kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Enis Arıkan Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz Roberto Mancini Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞANLIURFA'DA BİSKÜVİ KUTULARI ARASINDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇTİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 19:04:32. #1.14#

title