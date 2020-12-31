Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

31.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:09
Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilo 150 gram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir tırda 66 kilo 150 gram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki gün önce durdurulan bir tırda 12 parça halinde zulalanmış 66 kilo 150 gram skunk uyuşturucunun bulunması üzerine gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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