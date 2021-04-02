Şanlıurfa'da bir tırda 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi
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Şanlıurfa'da bir tırda 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da bir tırda 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir tırda 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti

Şanlıurfa'da bir tırda 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında durumundan şüphelendikleri bir tırı Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nda durdurdu.

Tırda dedektör köpekle yapılan aramada, 62 pakette 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi.

Ekipler, "uyuşturucu ticarete yapma" suçundan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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