Bir tırda 185 kilogram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bir tırda 185 kilogram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir tırda yapılan aramada 185 kilogram eroin ele geçirildi.

11.09.2020 15:23 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:21

Şanlıurfa'da bir tırda yapılan aramada 185 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kent güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çok yönlü çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun kent girişinde takibe alınan bir tır durdurularak narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yapıldı.

Aramada 481 paket halinde toplam 185 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili biri tır sürücüsü olmak üzere 2 kişi gözaltına alındı.

Bir tırda 185 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mansur Yavaş Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Barış Falay Ferhat Göçer Okan Bayülgen Ozan Çolakoğlu
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Nihat Özdemir Malcolm Thomas Oghenekaro Etebo
Daha Fazla İsa Özer Tuan Tunalı Merve Mercan Buse İskenderoğlu
Şu an buradasınız: Bir tırda 185 kilogram eroin ele geçirildi - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 16:22:00. #1.14#
title