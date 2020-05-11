Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK üyesi terörist yakalandı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK üyesi terörist yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında merkez Eyyübiye ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt içinde faaliyet gösteren bir terörist yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen örgüt mensubu, sorgusu yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA