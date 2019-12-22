Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK üyesi terörist yakalandı.
22.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:52
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK üyesi terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin Bozova ilçesinde bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine kentteki önlemler artırıldı.
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, ilçe kırsalındaki bir mahallede yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorguya alındı.
Kaynak: AA