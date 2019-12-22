Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı
Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı - Haber

Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK üyesi terörist yakalandı.

22.12.2019 10:52 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:52
Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı

'da terör örgütü üyesi terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin ilçesinde bulunduğuna yönelik istihbarat üzerine kentteki önlemler artırıldı.

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, ilçe kırsalındaki bir mahallede yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, sorguya alındı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler