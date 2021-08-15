Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
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Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, PKK/YPG mensuplarının terör örgütünden kaçışı sürüyor.

Örgütün Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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