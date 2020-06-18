Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu bir terörist teslim oldu.

Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu bir terörist teslim oldu. Alınan bilgilere göre, Suriye'nin kuzeyinden kaçan terörist, İstihbarat birimlerince Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde güvenlik güçlerinin ikna edilen çabaları sonrası teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemleri devam ediyor. (Ahmet Kolsuz/İHA) Kaynak: İHA