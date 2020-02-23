Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

23.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:51

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçen PKK/YPG'li bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/YPG'li bir terörist, Suriye sınırını geçerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan terörist, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Teröristin ikna yoluyla teslim olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA