Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu
Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu - Haberler

Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırı geçen PKK/YPG'li bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

23.02.2020 12:51 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:51
Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

'nın ilçesinde sınırı geçen PKK/YPG'li bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/YPG'li bir terörist, Suriye sınırını geçerek güvenlik güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan terörist, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Teröristin ikna yoluyla teslim olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler