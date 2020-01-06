Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

06.01.2020 16:11 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:16

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde PKK/YPG terör örgütü içerisinde sözde sorumlu düzeyindeki bir terörist, silahıyla birlikte teslim oldu.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde PKK/YPG terör örgütü içerisinde sözde sorumlu düzeyde olan K.B. isimli terörist, silah ve telsiziyle birlikte güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin ifadesinde, yaklaşık 6 yıl önce Batman'dan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine kaçırıldığını belirttiği öğrenildi. Suriye'ye götürülen teröristin burada terör örgütünden eğitim aldıktan sonra örgütün sözde sorumlusu olarak görev aldığı belirlendi. Pişman olduğu için örgütten kaçtığını söyleyen terörist, jandarma karakoluna götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA