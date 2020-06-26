Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu.

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim oldu. AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının teslim olmalarının sağlanması amacıyla ikna çalışmaları sürüyor. İstihbarat birimlerince ikna edilen ve Suriye'nin kuzeyinden kaçan terörist, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kaynak: AA