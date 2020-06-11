Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve 21 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir sokak ve 21 bina karantinaya alındı
11.06.2020 23:59 | Son Güncelleme: 12.06.2020 00:17

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve 21 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı'nın tamamı ile Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Viranşehir'de 3 ve Siverek ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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