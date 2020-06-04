Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı
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Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı
04.06.2020 21:44 | Son Güncelleme: 04.06.2020 21:44

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir sokak ile 8 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Suruç, Birecik, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadelede yeni tedbirler alındı. Bu kapsamda Viranşehir'de Işıldar Mahallesine bağlı Usluca Sokak ile 3 bina, Suruç'ta 2, Eyyübiye, Birecik ve Siverek ilçesinde birer binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Siverek'te 2 Karaköprü' de 1 bina ve Viranşehir ilçesinde kırsal Burç Mahallesi'nde uygulanan 14 günlük karantina uygulaması sona erdirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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