Şanlıurfa'da bir sokak, bir kırsal mahalle ile 20 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir kırsal mahalle, bir sokak ve 20 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir kırsal mahalle, bir sokak ve 20 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Hilvan ilçesinin Akçaören Mahallesi Geçitağzı Sokağı'nın tamamı ile Eyyübiye'de 4, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 6, Viranşehir'de bir kırsal mahalle ile 2bina ve Siverek ilçesinde bir binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA