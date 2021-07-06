ŞANLIURFA - Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe alınan minibüs durduruldu.

Yapılan aramada, aracın tavan arasında ve yedek lastiğinin içerisinde gizlenmiş 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.

Ekipler olayla ilgili olarak 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ŞANLIURFA - Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
ŞANLIURFA - Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
ŞANLIURFA - Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
ŞANLIURFA - Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
ŞANLIURFA - Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi
ŞANLIURFA - Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Vatandaşlardan serinlemek için ilginç yöntemler! Termometre 47 dereceyi gösterince arabasıyla birlikte kendisini de yıkattı
Vatandaşlardan serinlemek için ilginç yöntemler! Termometre 47 dereceyi gösterince arabasıyla birlikte kendisini de yıkattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Salih Uçan Mesut Özil Rıza Çalımbay Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ŞANLIURFA - Minibüste 14 kilo 670 gram esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 09:53:11. #1.14#

title