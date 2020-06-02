Şanlıurfa'da bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı
02.06.2020 23:32 | Son Güncelleme: 02.06.2020 23:32

Şanlıurfa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hilvan, Eyyübiye, Karaköprü ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Viranşehir'de 2, Karaköprü ve Eyyübiye'de birer binanın, Hilvan ilçesinde ise kırsal Tutumlu Mahallesi'nin tamamının 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Eyyübiye ilçesinde 1 binada uygulanan karantina sona erdirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 37'ye yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 37'ye yükseldi
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı Haber
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek Haber
İkinci el araç alacaklara uyarı: Fiyatlar artmaya devam edecek
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı Haber
Koronavirüsten korunmak için aşırı kolonya ve dezenfektan kullanımı egzama hastalığını artırdı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak Haber
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Bodrum'da mermer tozunu 'beyaz kum' diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Bodrum'da mermer tozunu "beyaz kum" diye serecek olan 5 yıldızlı otele 345 bin lira ceza kesildi
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Porto, Beşiktaş'ın gündemindeki Aboubakar'ı satış listesine koydu
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Rusya, mutasyon geçiren ölümcül kene tehlikesiyle karşı karşıya
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
Cemaat sosyal mesafe kuralına uygun namaz kılarken, hırsız imamın telefonunu çaldı
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
20 bin liralık altını saniyeler içinde çalan zanlılar, kadınlarla alem yapmaya gidince yakayı ele verdi
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Dünyanın en büyük İslam mezarlığı, 3 ay sonra yeniden kapılarını açtı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok uzağında
İstanbul'da salgın riskinin ortadan kalkması için yüzde 67 bağışıklık oranı gerekiyor! Kent şu an bu rakamın çok...
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Şenol Güneş'ten Mevlanalı koronavirüs mesajı: Sabır, kurtuluşun anahtarıdır
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Sağlık Bakanı Koca'dan rehavet uyarısı: Vaka sayısının 1000'in altına düşmesiyle salgın sona ermedi
Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini 'koronavirüsü abartıyor' gerekçesiyle kovdu
Ekvator Ginesi, Dünya Sağlık Örgütü temsilcisini "koronavirüsü abartıyor" gerekçesiyle kovdu
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Çetin Meral Akşener Hasan Polatkan Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Kabak Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da bir mahalle ve 4 bina karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 23:35:33. #1.14#
title