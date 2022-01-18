Şanlıurfa'da bir kişiyi boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Haberler
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Şanlıurfa'da bir kişiyi boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Şanlıurfa'da bir kişiyi boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da tartıştığı kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tartıştığı kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Merkez Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'ın (56) öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, cinayet zanlısının A.A. (21) olduğunu tespit edildi. Zanlının Esentepe Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, A.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Şanlıurfa, Cinayet, Güncel, Haber

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