Şanlıurfa'da bir kişiyi boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tartıştığı kişiyi boğarak öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Merkez Haliliye ilçesi Yavuz Selim Mahallesinde yalnız yaşayan Mahmut Çetindağ'ın (56) öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, cinayet zanlısının A.A. (21) olduğunu tespit edildi. Zanlının Esentepe Mahallesi'nde çalıştığı iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, A.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.