Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama
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Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama

07.03.2021 17:29 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:05
Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyla ilgili 2 tutuklama

Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa'da bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesi Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. Dün silahlı saldırıya uğrayan Celal Kaplan'nın (50) hayatını kaybetmesi ve 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından polis ekipleri olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla bir zanlıyı daha yakaladı. Gözaltındaki 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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