Şanlıurfa'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.
Kadıoğlu Mahallesi Eyyübiye Toplum Sağlığı Merkezi önünde yürüyen Hasan Aslan'ın (44) 29 Haziran'da silahlı saldırı sonucu ölmesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla biri kadın 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç (22), V.Ö. (35) ve M.Ç. (39) tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan