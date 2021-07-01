Şanlıurfa'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
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Şanlıurfa'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde bir kişinin uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Kadıoğlu Mahallesi Eyyübiye Toplum Sağlığı Merkezi önünde yürüyen Hasan Aslan'ın (44) 29 Haziran'da silahlı saldırı sonucu ölmesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Cinayet Büro Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla biri kadın 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç (22), V.Ö. (35) ve M.Ç. (39) tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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