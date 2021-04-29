Şanlıurfa'da bir kişinin bıçaklı ve sopalı saldırıya uğraması güvenlik kamerasına yansıdı
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Şanlıurfa'da bir kişinin bıçaklı ve sopalı saldırıya uğraması güvenlik kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'da bir kişinin bıçaklı ve sopalı saldırıya uğraması güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişinin bıçaklı ve sopalı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir kişinin bıçaklı ve sopalı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, A.K, Karaotlak Mahallesi'nde yürüdüğü sırada elinde bıçak ve sopa bulunan 2 kişinin saldırısına uğradı.

Kaçarak bir akaryakıt istasyonuna sığınan A.K, burada da şüphelilerin devam eden saldırısı sonucu yaralandı.

Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan A.K, tedavi altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede olayı gerçekleştiren 2 zanlının kimliğini belirledi.

Olayda bıçak kullandığı tespit edilen İ.H.K'yi yakalayan ekipler, şüphelinin ifadeleri doğrultusunda azmettirici olduğu iddia edilen S.K'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Ekipler, olaya karışan diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmalara devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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