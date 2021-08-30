Şanlıurfa'da bir kişi tartıştığı karısını boğdu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde karısını boğan kişi, polise teslim oldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde karısını boğan kişi, polise teslim oldu.

Selçuklu Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet T. (46) ile eşi Hediye T. (40) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Ahmet T, ellerini bağladığı eşi Hediye T'nin başını kovaya sokarak boğdu.

Eşi öldükten sonra Ahmet T, durumu bildirdiği polis ekiplerine teslim oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hediye T'nin öldüğünü belirledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş