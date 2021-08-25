Şanlıurfa'da bir kişi tarlada ölü bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tarlasına çalışmaya giden kişi ölü bulundu.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tarlasına çalışmaya giden kişi ölü bulundu.

Kılçık Mahallesinde tarlasına giden İmam Şahin (56), bir süre yanına gelen yakınları tarafından hareketsiz bir şekilde bulundu.

Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Şahin'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın