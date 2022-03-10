Şanlıurfa'da bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu

AA - Cuma Sarı - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Ayvanat Mahallesi Marangozcular ve Keresteciler Sitesi yolundaki otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yapılan kontrolde otomobil sürücüsü H.B'nin (43) silahla vurulduğunu tespit etti.

Öldüğü belirlenen H.B'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Şanlıurfa, Otomobil, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title