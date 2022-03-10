Şanlıurfa'da bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde bulundu

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir kişi otomobilinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Ayvanat Mahallesi Marangozcular ve Keresteciler Sitesi yolundaki otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yapılan kontrolde otomobil sürücüsü H.B'nin (43) silahla vurulduğunu tespit etti.

Öldüğü belirlenen H.B'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.