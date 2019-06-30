Şanlıurfa'da bir kişi "maganda kurşunuyla" yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir kişi nereden geldiği belli olmayan kurşunla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'ndaki bir mekanda bulunan Muhammed Emir B'ye (17), henüz kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen kurşun isabet etti.

112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan gencin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA