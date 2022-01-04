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Şanlıurfa'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Şanlıurfa'da bir kişi bıçakla ağır yaralandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan kişi, ağır yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan kişi, ağır yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Abide Kavşağı'nda A.T. (30) ve S.C. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesinin ardından üzerindeki bıçağı çıkaran S.C, A.T'yi bıçakladı.

Ağır yaralanan A.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından zanlı S.C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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