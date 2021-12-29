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Şanlıurfa'da bir genç inşaatta ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da bir genç inşaatta ölü bulundu Şanlıurfa'da inşaat çalışmaları devam eden binada, bir genç ölü bulundu.

KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da bir genç inşaatta ölü bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da inşaat çalışmaları devam eden binada, bir genç ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Ataşehir Mahallesinde meydana geldi. İnşaatı devamı devam eden 7 katlı binanın zemin katında bir genci hareketsiz gören bekçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede inceleme yapan polis, hayatını kaybeden gencin Ahmet İstanbullu olduğunu belirledi. Yapılan incelemelerin ardından, ceset otopsi için cenaze aracına konularak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da bir genç inşaatta ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir genç inşaatta ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir genç inşaatta ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir genç inşaatta ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir genç inşaatta ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir genç inşaatta ölü bulundu

Şanlıurfa'da bir genç inşaatta ölü bulundu

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