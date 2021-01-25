ŞANLIURFA - Bir gecede 8 iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu bir gecede 8 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamayı fırsat bilen zanlı, levye yardımıyla farklı mahallelerdeki 8 iş yerine girerek hırsızlık yaptı.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerleri ve bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının H.İ. olduğunu belirledi.

Ekipler, H.İ'yi çaldığı malzeme ve paralarla saklandığı parkta yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Hırsızlık mağduru iş yeri sahiplerinden İdris Uzunağaç, şüphelinin iş yerine girdikten hemen sonra kameralara zarar verdiğini belirterek, "Televizyonu sökmeye çalışmış, sökemeyince kabloları koparmış. Tezgahta bulunan 700-800 lira bozuk para ile diğer paraları alıp gitmiş." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı