14.10.2019 18:03

Şanlıurfa'da bir eve havan mermisi düştü... Evde kimsenin olmaması faciayı önledi

Misafirlikten döndüklerinde sağlam bıraktıkları evde kocaman delik açıldığını gördü

İçeride havan mermisini gören kadın büyük şok yaşadı

Havan mermisi kontrollü bir şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi.

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatının ilk gününde bir yakınlarına misafirliğe giden 55 yaşındaki Leyla Atalay, geri döndüklerinde ise evde kocaman bir delik gördü. Büyük şok yaşayan kadın, evin içerisinde ise patlamamış bir roket parçası buldu.

Akçakale'nin Yeni mahalle depo sokakta ikamet eden yalnız yaşayan 55 yaşındaki Leyla Atalay, harekat başlamadan önceki akşam bir yakınına misafirliğe gitti. Harekatın başladığını haber alınca geri evine dönen kadın, eve geldiğinde ise kocaman bir delik gördü. İçeriye girdiğinde bir roket gören kadın, büyük bir şok yaşadı. Evinin harap hale geldiğini gören kadın, hemen güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Gelen güvenlik güçleri, alınan güvenlik tedbirinin ardından havan mermisini kontrollü olarak patlattı.

Kadının harabeye dönen evi onarılması için Akçakale Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Yaşadıklarını anlatan Leyla Atala, "Akşam misafirliğe gitmiştim,ev boş ve kimse yoktu.Dönüşte evime havan mermisi düştüğünü ve patlamadığını gördüm.Emniyet yetkililerine haber verdim ve gelip kontrolü patlatılır" dedi.

Belediye Fen İşleri Görevlisi Oğuz Narin ise Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya'nın talimatıyla onarım çalışması başlattıklarını belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'nda zarar gören ve yıkılan evlerin tamiratını yapıyoruz.leyla ablanın da evine havan topu isabet etmiş. Burayı da eski haline dönüştüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA