Şanlıurfa'da bir ay boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
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Şanlıurfa'da bir ay boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde bir ay boyunca gösteri ve yürüyüş gibi bir çok etkinliği yasakladı.

Şanlıurfa'da bir ay boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
06.06.2020 01:28 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:32

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde bir ay boyunca gösteri ve yürüyüş gibi bir çok etkinliği yasakladı.

Şanlıurfa Valiliği, il genelinde bir ay boyunca gösteri ve yürüyüş gibi bir çok etkinliği yasakladı. Valiliğin açıklamasında," Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüs (covid-19) salgını kapsamında, 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme süreci de dikkate alındığında, oluşabilecek kontrolsüz kalabalıkların önüne geçilmesi ve bulaş riskinin önlenmesi ve ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş asma, vb.) diğer illerden katılımlarla birlikte, 08 Haziran 2020 ile 07 Temmuz 2020 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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