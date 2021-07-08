Şanlıurfa'da bir araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı
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Şanlıurfa'da bir araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da bir araçta 17 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'ye geçmek isteyen bir araçta 4'ü çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'ye geçmek isteyen bir araçta 4'ü çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekiplerince, Suriye'nin Tel Abyad kentine geçmek için Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen, istihbarat aracı süsü verilmiş plakasız araçta yapılan aramada, 4'ü çocuk 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Suriye uyruklu araç sürücüsü gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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