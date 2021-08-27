Şanlıurfa'da binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Suriye'den Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine giriş yapan bir tırın dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı 21 bin 985 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Suriye'den Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine giriş yapan bir tırın dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı 21 bin 985 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa l Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Akçakale KOM Grup Amirliği ekiplerinin, sigara kaçakçılığı suçuyla mücadeleye yönelik ortak yürüttüğü çalışmalarda, Akçakale ilçe merkezinde bulunan bir depo ile Suriye tarafından Türkiye'ye giriş yapan bir tırın dorsesinde arama yapıldı. Her iki noktada yapılan aramalarda toplam 21 bin 985 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı