Şanlıurfa'da binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Suriye'den Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine giriş yapan bir tırın dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı 21 bin 985 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Suriye'den Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine giriş yapan bir tırın dorsesinde yapılan aramada gümrük kaçağı 21 bin 985 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa l Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Akçakale KOM Grup Amirliği ekiplerinin, sigara kaçakçılığı suçuyla mücadeleye yönelik ortak yürüttüğü çalışmalarda, Akçakale ilçe merkezinde bulunan bir depo ile Suriye tarafından Türkiye'ye giriş yapan bir tırın dorsesinde arama yapıldı. Her iki noktada yapılan aramalarda toplam 21 bin 985 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Jandarma, kazada ölen otomobilin sürücüsünün çalan telefonundan acı haberi verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Fahrettin Koca İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Aleyna Tilki Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Muslera Gervinho Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şanlıurfa'da binlerce paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 01:06:44. #1.16#

title