Şanlıurfa'da biçerdöver yangını

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde buğday hasadı yapan biçerdöverde yangın çıktı.

C.Ü'ye ait biçerdöver, Oymaağaç Mahallesi'ndeki bir tarlada buğday hasadı yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangını söndürdü.

Yangında biçerdöver kullanılamaz hale gelirken buğday tarlası da zarar gördü.

Kaynak: AA