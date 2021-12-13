Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü - Haberler
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Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü

Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kadın öldü
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da bıçaklanan Suriye uyruklu kadın hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bıçaklanan Suriye uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesinin Yeşildirek Mahallesi'nde sokakta yaralı bir kadın gören çevredekiler, durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin, Suriye uyruklu Selva Hinedi'ye (22) ait olduğu tespit edildi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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