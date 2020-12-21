Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı
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Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı

21.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 21.12.2020 17:16
Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı.

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi Kamberiye Mahallesi'deki eski sanayi sitesinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mehmet ve Halil B. kardeşler, aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada, kavga sonrası yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yaralanan iki kişinin yan sokağa geçerek yere oturdukları, birinin üzerindeki ceketini çıkararak kendisine tampon yapmaya çalıştığı ve çevredeki vatandaşların da yaralılarla ilgilendiği yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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