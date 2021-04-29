Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Gözeli Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine Resul (38) ve Orhan Karakuş (28) ile Yusuf (48) ve Süphan Korkmaz (26) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Resul ve Orhan Karakuş, ilk müdahalelerinin ardından Şanlıurfa'daki hastanelere sevk edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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