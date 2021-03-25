Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Hürriyet Caddesi'ndeki Lezgo Parkı'nda 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Levent A. (32) ile Vedat G. (37) ve Rıdvan G. (31) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rıdvan G. kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Levent A. ise ilk müdahalesinin ardından il merkezindeki bir hastaneye sevk edildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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