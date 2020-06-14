Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
14.06.2020 11:49 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:41

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada ağır yaralanan İmam Ağaç (37), 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ağaç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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