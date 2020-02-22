Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 yaralandı.
22.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:52
Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde iki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA