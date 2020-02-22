Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

Şanlıurfa'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 yaralandı.

22.02.2020 10:52 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:52
Şanlıurfa'da bıçaklı kavga: 4 yaralı

'da komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez ilçesi Mahallesi'nde iki komşu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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